Автомобиль насмерть сбил двух детей на тротуаре на Урале, еще один ребенок в реанимации
21:20 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое детей погибли в результате выезда автомобиля на тротуар в Ревде Свердловской области, еще один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля „Лада“ не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом. <…> В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — сказано в сообщении.
НОВОСТИ
- 20:50 27.10.2025
- На Балтике обнаружили рекордный самородок янтаря
- 20:40 27.10.2025
- Два человека погибли в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе — СК
- 20:20 27.10.2025
- Гражданам предлагают извещать военкомат о смене места жительства независимо от призывного периода
- 20:00 27.10.2025
- Было ошибкой позволить нелегитимному Зеленскому вести переговоры — Карлсон
- 19:50 27.10.2025
- Слуцкий не стал исключать вероятность встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами
- 19:30 27.10.2025
- В Новгороде меняют правила избрания мэра
- 19:25 27.10.2025
- СберСити и «Союзмультфильм» открыли новое детское игровое пространство
- 19:20 27.10.2025
- Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников ФСБ и работников СИЗО
- 18:40 27.10.2025
- Для Армении неприемлемо условие Азербайджана изменить конституцию — глава МИД
- 18:00 27.10.2025
- В России упростят процедуру подтверждения гражданства по рождению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать