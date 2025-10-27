0
Автомобиль насмерть сбил двух детей на тротуаре на Урале, еще один ребенок в реанимации

21:20 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей погибли в результате выезда автомобиля на тротуар в Ревде Свердловской области, еще один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля „Лада“ не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом. <…> В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — сказано в сообщении.

