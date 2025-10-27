0
НОВОСТИ

Военная помощь от западных партнеров Украине сократилась на 45% в этом году — депутат

22:40 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко пожаловался, что поставки вооружений от западных партнеров Киеву в этом году упали на 45%.

«Но в этом году, к сожалению, на 45% военная помощь нашим ребятам как раз снизилась», — сказал он в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По словам парламентария, поставки вооружений Украине от западных стран идут «с задержкой или в меньших объемах».

