Военная помощь от западных партнеров Украине сократилась на 45% в этом году — депутат

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко пожаловался, что поставки вооружений от западных партнеров Киеву в этом году упали на 45%.

«Но в этом году, к сожалению, на 45% военная помощь нашим ребятам как раз снизилась», — сказал он в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По словам парламентария, поставки вооружений Украине от западных стран идут «с задержкой или в меньших объемах».