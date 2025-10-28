0
0
0
НОВОСТИ

Сегодня за три вечерних часа ПВО РФ уничтожили 57 украинских дронов, три из которых летели к Москве

23:30 28.10.2025 Источник: Интерфакс

Средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск сбили 57 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, 35 дронов уничтожены над Брянской областью, девять - над Ростовской, по четыре - над Калужской и Тульской областями, четыре беспилотника уничтожены над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву, и один - над Курской областью.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 28.10.2025
Премьер Израиля поручил военным нанести мощные удары по Газе
0
310
20:14 28.10.2025
НАТО вместе с Литвой будет бороться с воздушными шарами - Рютте
0
319
19:50 28.10.2025
Пресс-секретарь президента Белоруссии сообщила о сроках постановки «Орешника» на боевое дежурство
0
302
19:05 28.10.2025
Премьер Албании: Европе и Западу в целом нужно принять „душ смирения“...
0
474
17:40 28.10.2025
Глава Минэкономики ФРГ признала потерю Германией конкурентоспособности
0
508
17:12 28.10.2025
В Конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером
0
487
17:00 28.10.2025
Менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ — Шойгу
0
481
16:58 28.10.2025
Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 триллиона рублей
0
471
16:32 28.10.2025
Данные СВР о вводе на Украину французских войск тревожные — Песков
0
573
16:12 28.10.2025
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве
0
510

Возврат к списку