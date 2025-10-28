Сегодня за три вечерних часа ПВО РФ уничтожили 57 украинских дронов, три из которых летели к Москве

23:30 Источник: Интерфакс

Средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск сбили 57 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, 35 дронов уничтожены над Брянской областью, девять - над Ростовской, по четыре - над Калужской и Тульской областями, четыре беспилотника уничтожены над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву, и один - над Курской областью.