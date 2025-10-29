Силы ПВО за ночь сбили 100 украинских БПЛА над регионами России
09:00 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами России, из них 46 — над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 46 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, 8 — над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Краснодарского края, 6 — над территорией Московского региона, в том числе 4, летевших на Москву, 6 — над территорией Орловской области, 4 — над территорией Ульяновской области, по 3 — над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл, 2 — над территорией Ставропольского края и по 1 — над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей», — рассказали в военном ведомстве.
