0
0
0
НОВОСТИ

Трамп утверждает, что США на 25 лет опережают весь мир в сфере атомных подлодок

09:05 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США принадлежит преимущество в 25 лет в области атомных подводных лодок.

«У нас значительное преимущество в области атомных подводных лодок. Мы настолько ушли вперед, что <…> опережаем всех конкурентов на 25 лет», — заявил он во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.

По мнению Трампа, США также принадлежит первое место в мире «по качеству вооружений».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 29.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 100 украинских БПЛА над регионами России
0
57
23:30 28.10.2025
Сегодня за три вечерних часа ПВО РФ уничтожили 57 украинских дронов, три из которых летели к Москве
0
579
20:30 28.10.2025
Премьер Израиля поручил военным нанести мощные удары по Газе
0
709
20:14 28.10.2025
НАТО вместе с Литвой будет бороться с воздушными шарами - Рютте
0
727
19:50 28.10.2025
Пресс-секретарь президента Белоруссии сообщила о сроках постановки «Орешника» на боевое дежурство
0
692
19:05 28.10.2025
Премьер Албании: Европе и Западу в целом нужно принять „душ смирения“...
0
867
17:40 28.10.2025
Глава Минэкономики ФРГ признала потерю Германией конкурентоспособности
0
834
17:12 28.10.2025
В Конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером
0
807
17:00 28.10.2025
Менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ — Шойгу
0
791
16:58 28.10.2025
Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 триллиона рублей
0
792

Возврат к списку