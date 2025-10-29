Трамп утверждает, что США на 25 лет опережают весь мир в сфере атомных подлодок
09:05 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США принадлежит преимущество в 25 лет в области атомных подводных лодок.
«У нас значительное преимущество в области атомных подводных лодок. Мы настолько ушли вперед, что <…> опережаем всех конкурентов на 25 лет», — заявил он во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.
По мнению Трампа, США также принадлежит первое место в мире «по качеству вооружений».
