КНР не откажется от воссоединения с Тайванем силой — канцелярия Госсовета

Китайские власти ни в коем случае не откажутся от воссоединения материковой части страны с островом Тайвань силовыми методами. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь.

«Мы готовы создать широкие возможности для мирного объединения, будем с максимальной искренностью и усилиями стремиться к этой перспективе. Однако мы ни в коем случае не обещаем, что откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры», — сообщил он на пресс-конференции, комментируя формулировку, касающуюся Тайваня, в заявлении, которое было опубликовано по итогам недавно состоявшегося 4-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. В нем говорится, что Пекин намерен содействовать воссоединению материковой части страны с островом, однако не уточняется, что это будет мирный процесс.

Официальный представитель добавил, что Пекин при взаимодействии с Тайбэем продолжит следовать принципу «одна страна — две системы». Как он отметил, мирный процесс воссоединения требует совместных усилий по обе стороны Тайваньского пролива.