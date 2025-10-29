КНР не откажется от воссоединения с Тайванем силой — канцелярия Госсовета
09:20 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти ни в коем случае не откажутся от воссоединения материковой части страны с островом Тайвань силовыми методами. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь.
«Мы готовы создать широкие возможности для мирного объединения, будем с максимальной искренностью и усилиями стремиться к этой перспективе. Однако мы ни в коем случае не обещаем, что откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры», — сообщил он на пресс-конференции, комментируя формулировку, касающуюся Тайваня, в заявлении, которое было опубликовано по итогам недавно состоявшегося 4-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. В нем говорится, что Пекин намерен содействовать воссоединению материковой части страны с островом, однако не уточняется, что это будет мирный процесс.
Официальный представитель добавил, что Пекин при взаимодействии с Тайбэем продолжит следовать принципу «одна страна — две системы». Как он отметил, мирный процесс воссоединения требует совместных усилий по обе стороны Тайваньского пролива.
