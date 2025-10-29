0
0
172
НОВОСТИ

КНР не откажется от воссоединения с Тайванем силой — канцелярия Госсовета

09:20 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти ни в коем случае не откажутся от воссоединения материковой части страны с островом Тайвань силовыми методами. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь.

«Мы готовы создать широкие возможности для мирного объединения, будем с максимальной искренностью и усилиями стремиться к этой перспективе. Однако мы ни в коем случае не обещаем, что откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры», — сообщил он на пресс-конференции, комментируя формулировку, касающуюся Тайваня, в заявлении, которое было опубликовано по итогам недавно состоявшегося 4-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. В нем говорится, что Пекин намерен содействовать воссоединению материковой части страны с островом, однако не уточняется, что это будет мирный процесс.

Официальный представитель добавил, что Пекин при взаимодействии с Тайбэем продолжит следовать принципу «одна страна — две системы». Как он отметил, мирный процесс воссоединения требует совместных усилий по обе стороны Тайваньского пролива.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 29.10.2025
Власти США планируют заменить половину местных начальников миграционной полиции — Axios
0
49
10:20 29.10.2025
Пожар возник после попадания БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами в Симферополе
0
77
10:05 29.10.2025
Более половины американцев считают, что США должны сотрудничать с Китаем — опрос
0
109
10:00 29.10.2025
В Германии и Польше обеспокоены наплывом молодых беженцев из Украины — Politico
0
116
09:32 29.10.2025
Удары БПЛА зафиксированы рядом с промпредприятием в Марий Эл — власти
0
174
09:05 29.10.2025
Трамп утверждает, что США на 25 лет опережают весь мир в сфере атомных подлодок
0
220
09:00 29.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 100 украинских БПЛА над регионами России
0
189
23:30 28.10.2025
Сегодня за три вечерних часа ПВО РФ уничтожили 57 украинских дронов, три из которых летели к Москве
0
642
20:30 28.10.2025
Премьер Израиля поручил военным нанести мощные удары по Газе
0
766
20:14 28.10.2025
НАТО вместе с Литвой будет бороться с воздушными шарами - Рютте
0
785

Возврат к списку