В Германии и Польше обеспокоены наплывом молодых беженцев из Украины — Politico
10:00 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консервативные политики в Германии и Польше обеспокоены наплывом молодых украинских беженцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте 18-22 лет. Об этом пишет издание Politico.
В рядах правящего Христианско-демократического союза предупреждают, что хотя страна и продолжит принимать мигрантов из Украины, поддержка Киева со стороны общественности может снизиться, если молодых беженцев будут воспринимать как уклонистов. «Мы никак не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина должна принимать собственные решения, но недавние законодательные изменения [на Украине] привели к изменению трендов в миграции, на которые нам нужно обратить внимание», — сказал депутат Бундестага (парламента) от ХДС Юрген Хардт.
Польская ультраправая партия «Конфедерация» вовсе выпустила заявление, в котором отметила, что страна не может принимать в качестве беженцев «тысячи украинских мужчин, которые должны защищать свою страну, что возлагает на польских налогоплательщиков финансовое бремя их дезертирства».
По данным издания, с начала года по конец августа польскую границу пересекли чуть больше 45 тыс. украинцев в возрасте 18-22 лет. С 28 августа, когда были изменены правила въезда и выезда из Украины для этой группы населения, число пересечений ими границы с Польшей составило 53 тыс., то есть около 1,6 тыс. в сутки. Многие из них далее направлялись в Германию, где в августе в среднем за неделю регистрировали 19 приезжающих из Польши молодых украинцев, а в октябре уже 1,6 — 1,8 тыс. человек в неделю.
