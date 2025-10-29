Жительница Канска, обвиняемая в убийстве 3 детей, отправлена на принудительное лечение

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жительница Канска (Красноярский край) Валентина Мытько, которая обвиняется в убийстве троих своих детей, отправлена на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

«Государственный обвинитель, оценивая исключительную опасность содеянного, настаивал на принудительном лечении. Ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщил собеседник агентства.