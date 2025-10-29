Жительница Канска, обвиняемая в убийстве 3 детей, отправлена на принудительное лечение
11:20 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жительница Канска (Красноярский край) Валентина Мытько, которая обвиняется в убийстве троих своих детей, отправлена на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.
«Государственный обвинитель, оценивая исключительную опасность содеянного, настаивал на принудительном лечении. Ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщил собеседник агентства.
