Проблему высокого роста цен надо решать, чтобы она не стала хронической — Набиуллина
11:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нужно решать проблему высокого роста цен, невзирая на препятствия и ограничения, чтобы она не стала хронической. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«Вы лучше меня знаете, что людей беспокоит инфляция. Это социальная проблема, особенно для пенсионеров, для многодетных семей, для всех тех, кто так или иначе уязвим. В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы», — отметила она.
НОВОСТИ
- 12:05 29.10.2025
- Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов — Набиуллина
- 12:00 29.10.2025
- В РФ будут наказывать за избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов — Музаев
- 11:20 29.10.2025
- Жительница Канска, обвиняемая в убийстве 3 детей, отправлена на принудительное лечение
- 11:05 29.10.2025
- У Украины осталось около 20-30% пригодных к бою танков — СМИ
- 11:00 29.10.2025
- Жертвами урагана «Мелисса» стали не менее семи человек — АР
- 10:32 29.10.2025
- Власти США планируют заменить половину местных начальников миграционной полиции — Axios
- 10:20 29.10.2025
- Пожар возник после попадания БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами в Симферополе
- 10:05 29.10.2025
- Более половины американцев считают, что США должны сотрудничать с Китаем — опрос
- 10:00 29.10.2025
- В Германии и Польше обеспокоены наплывом молодых беженцев из Украины — Politico
- 09:32 29.10.2025
- Удары БПЛА зафиксированы рядом с промпредприятием в Марий Эл — власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать