НОВОСТИ

Проблему высокого роста цен надо решать, чтобы она не стала хронической — Набиуллина

11:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нужно решать проблему высокого роста цен, невзирая на препятствия и ограничения, чтобы она не стала хронической. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Вы лучше меня знаете, что людей беспокоит инфляция. Это социальная проблема, особенно для пенсионеров, для многодетных семей, для всех тех, кто так или иначе уязвим. В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы», — отметила она.

