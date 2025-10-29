Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов — Набиуллина

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 17 млн россиян с марта 2025 года воспользовались механизмом самозапрета на выдачу кредитов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек. Самозапрет — это хорошая страховка, но для этого все равно человеку нужно, пусть минимально, но действия совершить», — сказала она.