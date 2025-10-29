У союзников Украины нет плана победы в конфликте — колумнист Bloomberg
12:20 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные союзники Украины не разработали для Киева план, который мог бы привести к его победе в конфликте. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.
Основной причиной тому служит отсутствие политической воли в Европе и США. Политика Вашингтона по Украине при президенте Дональде Трампе стала противоречивой, пишет колумнист. По его мнению, если Вашингтон и Брюссель в ближайшее время не снабдят Киев необходимыми для ведения боев средствами, ВСУ грозит «неизбежный коллапс».
Таким образом, отсутствие каких-либо конкретных шагов «станет решающим [фактором] в развязке конфликта», считает он, потому как единственный вариант для Украины не капитулировать заключается в затягивании боевых действий в надежде на то, что РФ «не сможет себе позволить» продолжать СВО.
Как отмечает колумнист Bloomberg, говоря об экономической ситуации на Украине, Евросоюз не видит иных способов уберечь Киев от банкротства в начале 2026 года, кроме как передать ему в качестве «репарационного кредита» российские замороженные активы, что недавно заблокировала Бельгия из-за опасений ответных шагов Москвы.
НОВОСТИ
- 13:32 29.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО
- 13:22 29.10.2025
- Сбер представил новый функционал — чаевые и отзывы за один платеж
- 13:20 29.10.2025
- ВС РФ освободили Вишневое в Днепропетровской области
- 13:05 29.10.2025
- Путин и Алиев обсуждали тему с арестом россиян в Баку — Песков
- 13:00 29.10.2025
- Путин рассказал все об «Орешнике» в Белоруссии еще полгода назад — Песков
- 12:32 29.10.2025
- В Пензе полиция изъяла 30 млн рублей и машины у девяти задержанных дропперов
- 12:05 29.10.2025
- Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов — Набиуллина
- 12:00 29.10.2025
- В РФ будут наказывать за избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов — Музаев
- 11:32 29.10.2025
- Проблему высокого роста цен надо решать, чтобы она не стала хронической — Набиуллина
- 11:20 29.10.2025
- Жительница Канска, обвиняемая в убийстве 3 детей, отправлена на принудительное лечение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать