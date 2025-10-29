0
У союзников Украины нет плана победы в конфликте — колумнист Bloomberg

12:20 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Украины не разработали для Киева план, который мог бы привести к его победе в конфликте. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Основной причиной тому служит отсутствие политической воли в Европе и США. Политика Вашингтона по Украине при президенте Дональде Трампе стала противоречивой, пишет колумнист. По его мнению, если Вашингтон и Брюссель в ближайшее время не снабдят Киев необходимыми для ведения боев средствами, ВСУ грозит «неизбежный коллапс».

Таким образом, отсутствие каких-либо конкретных шагов «станет решающим [фактором] в развязке конфликта», считает он, потому как единственный вариант для Украины не капитулировать заключается в затягивании боевых действий в надежде на то, что РФ «не сможет себе позволить» продолжать СВО.

Как отмечает колумнист Bloomberg, говоря об экономической ситуации на Украине, Евросоюз не видит иных способов уберечь Киев от банкротства в начале 2026 года, кроме как передать ему в качестве «репарационного кредита» российские замороженные активы, что недавно заблокировала Бельгия из-за опасений ответных шагов Москвы.

