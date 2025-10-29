ВС РФ освободили Вишневое в Днепропетровской области

Обсудить на форуме

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области», — сообщили в военном ведомстве.