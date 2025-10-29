0
0
43
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Вишневое в Днепропетровской области

13:20 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 29.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО
0
61
13:22 29.10.2025
Сбер представил новый функционал — чаевые и отзывы за один платеж
0
79
13:05 29.10.2025
Путин и Алиев обсуждали тему с арестом россиян в Баку — Песков
0
112
13:00 29.10.2025
Путин рассказал все об «Орешнике» в Белоруссии еще полгода назад — Песков
0
113
12:32 29.10.2025
В Пензе полиция изъяла 30 млн рублей и машины у девяти задержанных дропперов
0
196
12:20 29.10.2025
У союзников Украины нет плана победы в конфликте — колумнист Bloomberg
0
212
12:05 29.10.2025
Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов — Набиуллина
0
211
12:00 29.10.2025
В РФ будут наказывать за избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов — Музаев
0
197
11:32 29.10.2025
Проблему высокого роста цен надо решать, чтобы она не стала хронической — Набиуллина
0
251
11:20 29.10.2025
Жительница Канска, обвиняемая в убийстве 3 детей, отправлена на принудительное лечение
0
243

Возврат к списку