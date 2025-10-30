Китай и США достигли консенсуса в решении основных экономических проблем — Си Цзиньпин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговорщики Китая и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий между странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пусане (Республика Корея).

«Наши две торгово-экономические группы достигли базового консенсуса по решению основных проблем, вызывающих нашу обеспокоенность, и добились обнадеживающего прогресса», — заявил Си Цзиньпин.