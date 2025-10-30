0
0
1
НОВОСТИ

В The Economist подсчитали, сколько денег нужно Украине на вооружения и армию в 2026-2029 гг

20:15 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине потребуется около $389 млрд в течение следующих четырех лет (2026-2029) в виде финансирования и вооружений, чтобы иметь возможность вооружать армию и поддерживать свою экономику. Такую оценку приводит журнал The Economist.

Он обращает внимание на то, что это почти в два раза больше, чем $206 млрд, полученные Киевом с февраля 2022 года, из которых доля Соединенных Штатов составила около $133 млрд. Как подчеркивает The Economist, учитывая скептицизм нынешней администрации США по поводу финансовой помощи Украине, эти расходы должны лечь преимущественно на остающихся членов НАТО, которым придется увеличить расходы по этой статье с 0,2 до 0,4% от своего ВВП.

«Сможет ли Европа справиться с этим вызовом, станет испытанием ее стремления к „стратегической автономии“, под которой подразумевается способность действовать в собственных интересах во внешней политике, не полагаясь на Америку (или Китай)», — говорится в статье.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 30.10.2025
Тысячи служащих Нацгвардии США пройдут подготовку по борьбе с гражданскими беспорядками - WP
0
167
17:40 30.10.2025
Суд в Мюнхене признал трех «русских немцев» виновными в шпионаже в пользу РФ — DPA
0
272
17:12 30.10.2025
Володин предложил обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей
0
308
17:00 30.10.2025
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования украинских войск
0
360
16:32 30.10.2025
Двое несовершеннолетних арестованы в Самарской области за теракт на железной дороге
0
316
16:12 30.10.2025
Западу придется «с поклоном идти» к Путину из-за «Посейдона» — Володин
0
376
16:07 30.10.2025
Сеть автозаправок и моторные масла «Роснефти» получили премию «Золотой Клаксон»
0
317
16:00 30.10.2025
Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка — Набиуллина
0
407
15:32 30.10.2025
РФ поступит соответственно, если кто-то нарушит мораторий на ядерные испытания — Песков
0
392
15:12 30.10.2025
Признаков рецессии в экономике РФ и близко нет — Набиуллина
0
440

Возврат к списку