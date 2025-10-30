В The Economist подсчитали, сколько денег нужно Украине на вооружения и армию в 2026-2029 гг
20:15 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине потребуется около $389 млрд в течение следующих четырех лет (2026-2029) в виде финансирования и вооружений, чтобы иметь возможность вооружать армию и поддерживать свою экономику. Такую оценку приводит журнал The Economist.
Он обращает внимание на то, что это почти в два раза больше, чем $206 млрд, полученные Киевом с февраля 2022 года, из которых доля Соединенных Штатов составила около $133 млрд. Как подчеркивает The Economist, учитывая скептицизм нынешней администрации США по поводу финансовой помощи Украине, эти расходы должны лечь преимущественно на остающихся членов НАТО, которым придется увеличить расходы по этой статье с 0,2 до 0,4% от своего ВВП.
«Сможет ли Европа справиться с этим вызовом, станет испытанием ее стремления к „стратегической автономии“, под которой подразумевается способность действовать в собственных интересах во внешней политике, не полагаясь на Америку (или Китай)», — говорится в статье.
