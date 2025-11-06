Египтянин Халед аль-Анани утвержден новым гендиректором ЮНЕСКО
13:32 06.11.2025 Источник: Интерфакс
Страны-члены ЮНЕСКО в четверг утвердили Халеда аль-Анани новым гендиректором организации.
Кандидатуру аль-Анани на прошедшей в Самарканде 43-й генеральной конференции организации поддержали представители 172 стран, "против" проголосовали двое, один воздержался.
Аль-Анани - видный египтолог, занимал пост министра туризма и по делам древностей в правительстве Египта.
