Египтянин Халед аль-Анани утвержден новым гендиректором ЮНЕСКО

13:32 06.11.2025 Источник: Интерфакс

Страны-члены ЮНЕСКО в четверг утвердили Халеда аль-Анани новым гендиректором организации.

Кандидатуру аль-Анани на прошедшей в Самарканде 43-й генеральной конференции организации поддержали представители 172 стран, "против" проголосовали двое, один воздержался.

Аль-Анани - видный египтолог, занимал пост министра туризма и по делам древностей в правительстве Египта.

