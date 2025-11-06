Навроцкий заявил о неблагодарности Киева за предоставленную помощь

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не проявляет благодарности по отношению к польскому народу за предоставленную Киеву помощь, и напомнил о нерешенном вопросе Волынской резни.

«Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными», — заявил Навроцкий в среду по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини. Его слова приводит журнал Polityka.

Польский президент также подчеркнул, что украинский вопрос не снимает с него необходимости сосредоточиться на национальных интересах Варшавы.