Навроцкий заявил о неблагодарности Киева за предоставленную помощь
16:12 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не проявляет благодарности по отношению к польскому народу за предоставленную Киеву помощь, и напомнил о нерешенном вопросе Волынской резни.
«Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными», — заявил Навроцкий в среду по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини. Его слова приводит журнал Polityka.
Польский президент также подчеркнул, что украинский вопрос не снимает с него необходимости сосредоточиться на национальных интересах Варшавы.
НОВОСТИ
- 16:00 06.11.2025
- Саркози боится есть тюремную еду и питается в заключении только йогуртами — Le Point
- 15:32 06.11.2025
- В Пентагоне разработали три варианта борьбы с боевиками в Нигерии — NYT
- 15:12 06.11.2025
- США намерены развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске — Reuters
- 15:00 06.11.2025
- Лукашенко рассказал, что каждое утро думает, как не допустить прихода войны в Белоруссию
- 14:40 06.11.2025
- GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
- 14:32 06.11.2025
- ЕС строит стены в отношениях с РФ, но история все расставит по местам — Песков
- 14:12 06.11.2025
- Белоруссия не несет ответственности за последствия решения Литвы о закрытии границы — МИД
- 14:00 06.11.2025
- Поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях Запад воспринял эмоционально — Песков
- 13:32 06.11.2025
- Египтянин Халед аль-Анани утвержден новым гендиректором ЮНЕСКО
- 13:20 06.11.2025
- Глава МО Израиля объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать