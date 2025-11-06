Порог уплаты НДС будет снижаться поэтапно — Мишустин
16:32 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти решили поэтапно снижать порог доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом. В 2026 году он планируется на уровне 20 млн рублей вместо 10 млн рублей, анонсированных ранее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты с 2026 года, соответственно, при доходах 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей», — сказал он.
