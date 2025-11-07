Над регионами России за ночь сбили 11 украинских БПЛА
09:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 5 БПЛА — над территорией Республики Крым, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщили в военном ведомстве.
