Над регионами России за ночь сбили 11 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 5 БПЛА — над территорией Республики Крым, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщили в военном ведомстве.