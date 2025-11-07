0
0
24
НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбили 11 украинских БПЛА

09:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 5 БПЛА — над территорией Республики Крым, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 07.11.2025
Россия за десять месяцев на 7% сократила поставки СПГ в Европу
0
1
22:00 06.11.2025
МИД Сирии: Информация о том, что США планируют военное присутствие на авиабазе под Дамаском, неверна
0
589
21:10 06.11.2025
Уиткофф «чувствует», что в урегулировании конфликта на Украине «достигается прогесс»
0
696
20:32 06.11.2025
Андрей Воробьев рассказал президенту о подмосковных проектах «Умный ФОК» и «Школьная лига»
0
659
20:20 06.11.2025
Прекращено действие соглашения между Россией и Литвой о взаимной защите капиталовложений - МИД РФ
0
669
20:18 06.11.2025
«Самотлорнефтегаз» за 9 месяцев 2025 года направил на природоохранные проекты 15 млрд рублей
0
645
18:53 06.11.2025
На переговорах с Трампом Орбан надеется освободить Венгрию от санкций против нефтегазовых компаний из РФ
0
780
17:40 06.11.2025
Мишустин анонсировал мораторий для бизнеса за первые нарушения по НДС
0
766
17:12 06.11.2025
Поль Бийя вступил в должность президента Камеруна в восьмой раз
0
788
17:00 06.11.2025
Устойчивая инфляция в России достигнет 4% в II полугодии 2026 г. — ЦБ
0
818

Возврат к списку