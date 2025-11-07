Китай принял на вооружение авианосец «Фуцзянь» — Синьхуа
10:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый авианосец «Фуцзянь» принят на вооружение и вошел в состав ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Соответствующая церемония состоялась на военно-морской базе в городе Санья (южная провинция Хайнань). Участие в ней принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это первый китайский авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.
