Китай принял на вооружение авианосец «Фуцзянь» — Синьхуа

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый авианосец «Фуцзянь» принят на вооружение и вошел в состав ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Соответствующая церемония состоялась на военно-морской базе в городе Санья (южная провинция Хайнань). Участие в ней принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это первый китайский авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.