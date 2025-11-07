Сборная России выиграла турнир стран ШОС по шахматам

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России стала победителем командного турнира стран ШОС по шахматам. Соревнования прошли в китайском Харбине.

Турнир проходил по круговой системе с участием 11 команд. Российские шахматисты набрали 18 очков. Второе место заняла команда Китая (17 очков), третьими стали представители Казахстана (13).

«Поздравляю нашу молодую команду с очередным триумфом. На турнире стран ШОС Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман доказали свою силу, сражаясь с более взрослыми и опытными соперниками. Также поздравляю и благодарю родителей ребят и наших тренеров, в частности Евгения Томашевского, который был капитаном команды в Китае, и всех, кто поддерживает и работает с нашей молодежью. Желаю всем новых успехов и достижений», — сказал ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.