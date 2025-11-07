0
0
140
НОВОСТИ

Сборная России выиграла турнир стран ШОС по шахматам

11:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России стала победителем командного турнира стран ШОС по шахматам. Соревнования прошли в китайском Харбине.

Турнир проходил по круговой системе с участием 11 команд. Российские шахматисты набрали 18 очков. Второе место заняла команда Китая (17 очков), третьими стали представители Казахстана (13).

«Поздравляю нашу молодую команду с очередным триумфом. На турнире стран ШОС Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман доказали свою силу, сражаясь с более взрослыми и опытными соперниками. Также поздравляю и благодарю родителей ребят и наших тренеров, в частности Евгения Томашевского, который был капитаном команды в Китае, и всех, кто поддерживает и работает с нашей молодежью. Желаю всем новых успехов и достижений», — сказал ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 07.11.2025
Верховный суд Индии распорядился убрать бездомных собак с территорий госучреждений и трасс
0
19
12:00 07.11.2025
Экс-министр юстиции Польши остается в Венгрии из-за боязни ареста — СМИ
0
42
11:32 07.11.2025
Семь исков поданы в США на OpenAI с обвинениями в подстрекательстве к суициду — WSJ
0
117
11:20 07.11.2025
Полярное сияние может появиться в южных регионах России из-за магнитных бурь
0
134
11:06 07.11.2025
Студенты колледжей отправили в зону СВО около 15 тонн гуманитарной помощи
0
149
11:05 07.11.2025
ФРГ может иметь сильнейшую в Европе армию с обычными вооружениями — глава Rheinmetall
0
169
10:32 07.11.2025
Китай принял на вооружение авианосец «Фуцзянь» — Синьхуа
0
214
10:20 07.11.2025
Потеря Красноармейска должна стать «тревожным звонком» для Киева — The Economist
0
229
10:05 07.11.2025
Количество самозапретов на привлечение кредитов в октябре выросло на 34,4%
0
227
10:00 07.11.2025
ВС РФ завершают зачистку западной части Купянска — командир отряда
0
253

Возврат к списку