Сборная России выиграла турнир стран ШОС по шахматам
11:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России стала победителем командного турнира стран ШОС по шахматам. Соревнования прошли в китайском Харбине.
Турнир проходил по круговой системе с участием 11 команд. Российские шахматисты набрали 18 очков. Второе место заняла команда Китая (17 очков), третьими стали представители Казахстана (13).
«Поздравляю нашу молодую команду с очередным триумфом. На турнире стран ШОС Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман доказали свою силу, сражаясь с более взрослыми и опытными соперниками. Также поздравляю и благодарю родителей ребят и наших тренеров, в частности Евгения Томашевского, который был капитаном команды в Китае, и всех, кто поддерживает и работает с нашей молодежью. Желаю всем новых успехов и достижений», — сказал ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
