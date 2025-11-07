Полярное сияние может появиться в южных регионах России из-за магнитных бурь

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут спровоцировать северное сияние в южных регионах РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель клуба астрономов-любителей им. Феликса Зигеля Евгений Вереин.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили, что в пятницу, 7 ноября, ожидается самая сильная геомагнитная буря 2025 года и одна из самых сильных за последние несколько лет. Ее мощность может достичь показателя G5 — «экстремально сильно».

«При продолжительном характере геомагнитных возмущений возможно наблюдение полярных сияний с территории южных регионов нашей страны, — сказал Вереин. — Дело в том, что прохождение намагниченной плазмы через атмосферу Земли вызывает эффект северного сияния». Он добавил, что астрономы продолжают следить за развитием ситуации, чтобы уточнить вероятность таких явлений.

Собеседник агентства пояснил, что в последние дни Солнце проявляет давно не отмечавшуюся вспышечную активность. Так, в ночь на 5 ноября, с разницей в пять часов случилось два извержения плазмы Солнца высшего класса Х. Но это произошло около края солнечного диска, поэтому выбросы прошли мимо Земли и не могли оказать существенного воздействия на магнитосферу.

По его данным, вечером 5 ноября и ночью 6 ноября произошли еще две вспышки, и оба облака заряженных частиц, согласно наблюдениям астрономов, летят прямо к Земле. При этом более поздний поток оказался более скоростным — и оба облака достигнут планеты примерно в одно время. Это ожидается около полудня по московскому времени 7 ноября.