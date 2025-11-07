Сбер и Okko продолжают расширять «Границы познания»
12:35 07.11.2025
Сбер и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») представляют второй сезон эксклюзивного научного шоу «Границы познания». В нем автор и ведущий цикла, кандидат философских наук, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов, и его гости — ученые с мировым именем — продемонстрируют неожиданный взгляд на фундаментальную и прикладную науку.
Премьера первых четырёх эпизодов второго сезона, в которых примут участие ведущие учёные и лауреаты Научной премии Сбера, состоится в Okko 10 ноября. Темы выпусков — нейротехнологии, космос, океанология и генетика. Ещё четыре эпизода будут опубликованы 20 ноября и затронут темы математики, робототехники, химии и вирусологии.
Среди героев программы Всеволод Белоусов, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ, член-корреспондент РАН; Александр Панов, руководитель Центра когнитивного моделирования МФТИ, заведующий лабораторией когнитивных динамических систем МФТИ, кандидат физико-математических наук; Денис Логунов, доктор биологических наук, академик РАН, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, под чьим руководством была создана первая вакцина против COVID-19 «Спутник V»; Александр Осадчиев, океанолог, доктор физико-математических наук, заведующий Лабораторией арктической океанологии МФТИ, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН.
В проекте впервые примет участие нейросетевая модель Сбера ГигаЧат. Искусственный интеллект будет анализировать дискуссию, а иногда и вступать в нее, чтобы задать неожиданный вопрос.
«Мы снова расширяем "Границы познания" — уже скоро стартует второй сезон нашего ток-шоу в Okko, в котором мы обсуждаем с ведущими учеными настоящее и будущее науки, которая меняет нашу жизнь. Если в первом сезоне у нас вышло четыре эпизода, то теперь их будет уже восемь, – отметил Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка. – Мы выбрали самые актуальные темы, которые заинтересуют каждого, а также пригласили авторитетных ученых и экспертов в самых передовых областях исследований. Зрителей ждет максимально содержательный и увлекательный разговор с ключевыми фигурами российской науки о нейроинтерфейсах и термогенетике, нейтронных звездах и черных дырах, океанских глубинах и гольфстриме, эпигенетике и продлении жизни, тензорных поездах и цифровых кентаврах, роботах, которые умеют ориентироваться в незнакомой среде, умных материалах и химических вычислениях, вирусах как архитекторах эволюции и способах доставки вакцин... Приглашаю к просмотру всех, кто интересуется будущим!».
