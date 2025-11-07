Праздник 7 ноября свою историческую релевантность потерял — Песков
14:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
День 7 ноября свою релевантность потерял, трудно сказать, какая база поддержки могла бы быть у идеи возвращения этой даты. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу фракции КПРФ вновь сделать эту дату праздничной.
«Честно говоря, пока мы не слышали этого предложения», — сказал Песков. «Трудно сказать, какая может быть база поддержки у этого предложения, поэтому здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, а потом уже делать какие-то выводы», — добавил он. По мнению Пескова, «однозначно, что с точки зрения исторической этот праздник в какой-то мере свою релевантность утерял, но, с другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало».
