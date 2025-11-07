Песков оставил без комментариев заявления Трампа о подвижках по Украине
14:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев просьбу ТАСС на брифинге дать оценку заявлениям американского лидера Дональда Трампа о некоем прогрессе в украинском урегулировании.
«Оставил бы без комментариев, — отметил представитель Кремля. — Потому что какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет».
