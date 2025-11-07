Еврокомиссия запретила выдачу гражданам РФ многократных виз
15:00 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз.
«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», — говорится в заявлении ЕК.
