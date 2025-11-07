Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ по самбо
17:21 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо. Соревнования проходят в Бишкеке.
У мужчин золотые награды завоевали Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Абусупиян Алиханов (боевое самбо, до 88 кг), Владимир Гладких (спортивное самбо, до 58 кг), Расул Наш (спортивное самбо, до 71 кг).
В женских соревнованиях золото завоевали Вера Лоткова (боевое самбо, до 54 кг), Яна Полякова (боевое самбо, до 72 кг), Маргарита Барнева (спортивное самбо, до 50 кг), Карина Черевань (спортивное самбо, до 65 кг), Альбина Чоломбитько (спортивное самбо, от 80 кг).
Чемпионат мира проходит с 7 по 9 ноября. Россияне выступают на турнире под флагом Международной федерации самбо.
НОВОСТИ
- 17:49 07.11.2025
- Украина согласовала новые поставки сжиженного газа из США объемом 300 млн кубометров
- 17:00 07.11.2025
- Двоих пострадавших при крушении вертолета в Дагестане перевезут в ожоговый центр
- 16:32 07.11.2025
- Смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась почти на 10% — Мурашко
- 16:12 07.11.2025
- Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане
- 16:00 07.11.2025
- Турция выступает за усиление противоминной группы в Черном море
- 15:32 07.11.2025
- Каждые две минуты из ВСУ убегает боец — украинский военный
- 15:12 07.11.2025
- ЕК подтвердила, что действующие многократные шенгенские визы россиян остаются в силе
- 15:00 07.11.2025
- Еврокомиссия запретила выдачу гражданам РФ многократных виз
- 14:32 07.11.2025
- Песков оставил без комментариев заявления Трампа о подвижках по Украине
- 14:12 07.11.2025
- Замминистра культуры Литвы подал в отставку после заявления о визитах в РФ после 2014 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать