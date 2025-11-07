Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ по самбо

17:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо. Соревнования проходят в Бишкеке.

У мужчин золотые награды завоевали Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Абусупиян Алиханов (боевое самбо, до 88 кг), Владимир Гладких (спортивное самбо, до 58 кг), Расул Наш (спортивное самбо, до 71 кг).

В женских соревнованиях золото завоевали Вера Лоткова (боевое самбо, до 54 кг), Яна Полякова (боевое самбо, до 72 кг), Маргарита Барнева (спортивное самбо, до 50 кг), Карина Черевань (спортивное самбо, до 65 кг), Альбина Чоломбитько (спортивное самбо, от 80 кг).

Чемпионат мира проходит с 7 по 9 ноября. Россияне выступают на турнире под флагом Международной федерации самбо.