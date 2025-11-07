0
0
88
НОВОСТИ

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ по самбо

17:21 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо. Соревнования проходят в Бишкеке.

У мужчин золотые награды завоевали Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Абусупиян Алиханов (боевое самбо, до 88 кг), Владимир Гладких (спортивное самбо, до 58 кг), Расул Наш (спортивное самбо, до 71 кг).

В женских соревнованиях золото завоевали Вера Лоткова (боевое самбо, до 54 кг), Яна Полякова (боевое самбо, до 72 кг), Маргарита Барнева (спортивное самбо, до 50 кг), Карина Черевань (спортивное самбо, до 65 кг), Альбина Чоломбитько (спортивное самбо, от 80 кг).

Чемпионат мира проходит с 7 по 9 ноября. Россияне выступают на турнире под флагом Международной федерации самбо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:49 07.11.2025
Украина согласовала новые поставки сжиженного газа из США объемом 300 млн кубометров
0
57
17:00 07.11.2025
Двоих пострадавших при крушении вертолета в Дагестане перевезут в ожоговый центр
0
121
16:32 07.11.2025
Смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась почти на 10% — Мурашко
0
199
16:12 07.11.2025
Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане
0
224
16:00 07.11.2025
Турция выступает за усиление противоминной группы в Черном море
0
226
15:32 07.11.2025
Каждые две минуты из ВСУ убегает боец — украинский военный
0
267
15:12 07.11.2025
ЕК подтвердила, что действующие многократные шенгенские визы россиян остаются в силе
0
252
15:00 07.11.2025
Еврокомиссия запретила выдачу гражданам РФ многократных виз
0
307
14:32 07.11.2025
Песков оставил без комментариев заявления Трампа о подвижках по Украине
0
350
14:12 07.11.2025
Замминистра культуры Литвы подал в отставку после заявления о визитах в РФ после 2014 года
0
337

Возврат к списку