Украина согласовала новые поставки сжиженного газа из США объемом 300 млн кубометров

17:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская компания «Нафтогаз» и польская компания Orlen подписали соглашение о будущих поставках по меньшей мере 300 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину. Об этом сообщил «Нафтогаз».

«Группа Нафтогаз и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину — до 300 млн кубометров», — говорится на сайте компании.