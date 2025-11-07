Украина согласовала новые поставки сжиженного газа из США объемом 300 млн кубометров
17:49 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская компания «Нафтогаз» и польская компания Orlen подписали соглашение о будущих поставках по меньшей мере 300 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину. Об этом сообщил «Нафтогаз».
«Группа Нафтогаз и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину — до 300 млн кубометров», — говорится на сайте компании.
