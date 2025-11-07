Киев и Стокгольм готовы к совместному производству истребителей на Украине
19:40 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вчера был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией SAAB о предстоящей локализации Gripen на Украине», — приводит издание «Общественное» слова министра.
Как отметил Шмыгаль, Киев рассчитывает, что с 2033 года производство шведских истребителей будет в значительной степени локализовано на Украине, в том числе сборка и производство отдельных деталей для Gripen. Кроме того, по словам Шмыгаля, уже отработаны детали договоренностей по будущим поставкам 150 истребителей Gripen для Украины.
