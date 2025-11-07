0
0
1
НОВОСТИ

Киев и Стокгольм готовы к совместному производству истребителей на Украине

19:40 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и Швеция подписали меморандум о совместном производстве истребителей Gripen на украинской территории с 2033 года. Об этом сообщил на брифинге глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

«Вчера был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией SAAB о предстоящей локализации Gripen на Украине», — приводит издание «Общественное» слова министра.

Как отметил Шмыгаль, Киев рассчитывает, что с 2033 года производство шведских истребителей будет в значительной степени локализовано на Украине, в том числе сборка и производство отдельных деталей для Gripen. Кроме того, по словам Шмыгаля, уже отработаны детали договоренностей по будущим поставкам 150 истребителей Gripen для Украины.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:49 07.11.2025
Украина согласовала новые поставки сжиженного газа из США объемом 300 млн кубометров
0
220
17:21 07.11.2025
Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ по самбо
0
246
17:00 07.11.2025
Двоих пострадавших при крушении вертолета в Дагестане перевезут в ожоговый центр
0
237
16:32 07.11.2025
Смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась почти на 10% — Мурашко
0
319
16:12 07.11.2025
Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане
0
340
16:00 07.11.2025
Турция выступает за усиление противоминной группы в Черном море
0
345
15:32 07.11.2025
Каждые две минуты из ВСУ убегает боец — украинский военный
0
378
15:12 07.11.2025
ЕК подтвердила, что действующие многократные шенгенские визы россиян остаются в силе
0
345
15:00 07.11.2025
Еврокомиссия запретила выдачу гражданам РФ многократных виз
0
398
14:32 07.11.2025
Песков оставил без комментариев заявления Трампа о подвижках по Украине
0
439

Возврат к списку