Гатчинский дворец получил в дар от итальянца картину Льва Лагорио

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянский коллекционер Паоло Польвани передал в дар России картину Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» (1879 г.). Об этом сообщил в своем телеграм-канале посол РФ в Италии Алексей Парамонов.



Как поясняет дипломат, полотно входило в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея, позже при невыясненных обстоятельствах картина оказалась на Апеннинах. «Со своей стороны, Польвани отметил, что после подтверждения подлинности и авторства картины вместе с супругой принял решение сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея», — пишет посол.



Для дипломата такой поступок — это и свидетельство солидарности с Россией, российским народом, который подвергается давлению со стороны западных стран. «Важно, что благодаря убеждениям, взглядам, честности и добропорядочности господина Польвани, посчитавшего своим долгом такой жест дружбы и примирения, произведение выдающегося русского художника, посвященное Крыму, в скором времени вернется на свою родину, как и сам Крым вернулся в 2014 году в свою родную гавань — Россию», — добавил Парамонов. Он сообщил, что планируется вернуть произведение искусства в Гатчинский музей. «И это еще одна нить, которая продолжит связывать народы России и Италии в этот непростой период», — подытожил дипломат.



