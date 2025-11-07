Количество дезертиров в ВСУ за октябрь стало рекордным - силовики
21:20 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В прошлом месяце по официальным данным из ВСУ сбежали 21 602 человека. <…> До этого момента лидерство удерживал май 2025 года с 19 900 заведенных уголовных дел по статьям „самовольное оставление части“ и „дезертирство“, — указал собеседник агентства.
Он отметил, что причины бегства военнослужащих с позиций озвучивались уже не раз. Основными являются принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ, которое практически не появляется на передовой, предпочитая отсиживаться в блиндажах за несколько километров от линии фронта, добавил собеседник агентства.
