Количество дезертиров в ВСУ за октябрь стало рекордным - силовики

21:20 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ — за это время из украинской армии сбежало более 21 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В прошлом месяце по официальным данным из ВСУ сбежали 21 602 человека. <…> До этого момента лидерство удерживал май 2025 года с 19 900 заведенных уголовных дел по статьям „самовольное оставление части“ и „дезертирство“, — указал собеседник агентства.

Он отметил, что причины бегства военнослужащих с позиций озвучивались уже не раз. Основными являются принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ, которое практически не появляется на передовой, предпочитая отсиживаться в блиндажах за несколько километров от линии фронта, добавил собеседник агентства.

