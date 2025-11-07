Трамп заявил, что Байден добивался войны на Украине
21:40 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Байден на самом деле добивался того, чтобы эта война произошла. Хотите — верьте, хотите — нет, никто не может в это поверить, но это так. А теперь посмотрите, что случилось. Посмотрите, что стало с Украиной. Эта страна [теперь] гораздо меньше», — сказал Трамп.
