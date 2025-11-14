0
НОВОСТИ

В Димитрове заблокирован гарнизон ВСУ численностью несколько тысяч человек

11:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарнизон ВСУ численностью несколько тысяч человек заблокирован в Димитрове, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Димитрове заблокирован гарнизон противника — несколько тысяч человек. Деваться им некуда, выйти шансов нет. Только плен или гибель», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что в числе заблокированных как элитные спецподразделения, так и бригады, сформированные из недавно мобилизованных украинцев.

