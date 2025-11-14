Кустурица раскритиковал Джоли за визит в Херсон, назвав ее пропагандисткой

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица заявил ТАСС, что считает голливудскую актрису Анджелину Джоли пропагандисткой, раскритиковав ее поездку в Херсон. Он также вспомнил ее режиссерский дебют — фильм о Боснийской войне «В краю крови и меда» — и назвал его плохой пропагандой.

«Ну, мне надо приехать в Донбасс, но я не звезда, — с иронией сказал Кустурица, — <…> Анджелина Джоли как специалист — пропагандист, [а, значит, она] — не специалист».

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного мужчину из группы сопровождения актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы его отпустили. Издание «Инсайдер» уточнило, что в ТЦК водителя долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.

Говоря о фильме Джоли, события которого разворачиваются на фоне войны в Боснии и Герцеговине, Кустурица назвал картину примером неудачной пропаганды. «Она (Джоли — прим. ТАСС) сделала фильм о войне в Боснии и Герцеговине („В краю крови и меда“, 2011 — прим. ТАСС). <…> Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой. В советских фильмах была очень хорошая пропаганда. Но у них в Голливуде это всегда [плохая пропаганда]», — сказал режиссер.

Собеседник агентства подчеркнул, что не воспринимает Джоли как режиссера. «Если Анджелина Джоли режиссер, то — я космонавт», — иронично заключил он.