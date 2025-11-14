Кустурица раскритиковал Джоли за визит в Херсон, назвав ее пропагандисткой
12:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица заявил ТАСС, что считает голливудскую актрису Анджелину Джоли пропагандисткой, раскритиковав ее поездку в Херсон. Он также вспомнил ее режиссерский дебют — фильм о Боснийской войне «В краю крови и меда» — и назвал его плохой пропагандой.
«Ну, мне надо приехать в Донбасс, но я не звезда, — с иронией сказал Кустурица, — <…> Анджелина Джоли как специалист — пропагандист, [а, значит, она] — не специалист».
5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного мужчину из группы сопровождения актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы его отпустили. Издание «Инсайдер» уточнило, что в ТЦК водителя долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.
Говоря о фильме Джоли, события которого разворачиваются на фоне войны в Боснии и Герцеговине, Кустурица назвал картину примером неудачной пропаганды. «Она (Джоли — прим. ТАСС) сделала фильм о войне в Боснии и Герцеговине („В краю крови и меда“, 2011 — прим. ТАСС). <…> Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой. В советских фильмах была очень хорошая пропаганда. Но у них в Голливуде это всегда [плохая пропаганда]», — сказал режиссер.
Собеседник агентства подчеркнул, что не воспринимает Джоли как режиссера. «Если Анджелина Джоли режиссер, то — я космонавт», — иронично заключил он.
НОВОСТИ
- 12:32 14.11.2025
- Израиль по политическим причинам отказал премьеру Норвегии во въезде — СМИ
- 12:20 14.11.2025
- Китай испытал самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электричества
- 12:05 14.11.2025
- МИД КНР пригрозил США контрмерами за поставку Тайваню запчастей к F-16
- 11:32 14.11.2025
- В Димитрове заблокирован гарнизон ВСУ численностью несколько тысяч человек
- 11:20 14.11.2025
- Япония потерпит поражение, если применит силу в ситуации вокруг Тайваня — Минобороны КНР
- 11:05 14.11.2025
- Киевский режим в цугцванге, с каждым днем его положение все хуже — Медведев
- 11:00 14.11.2025
- Почти половина респондентов на Западе недовольна ситуацией с демократией — опрос
- 10:32 14.11.2025
- ВСУ отступают вдоль Оскола в западной части Купянска — командир роты ВС РФ
- 10:20 14.11.2025
- 12 поездов задерживается на пути в Крым и из него
- 10:05 14.11.2025
- Более 60 тысяч детей в России страдают диабетом 1-го типа — эксперт Минздрава
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать