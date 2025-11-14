0
МИД КНР пригрозил США контрмерами за поставку Тайваню запчастей к F-16

12:05 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти примут ответные меры в случае возможной поставки Тайваню вооружений, включая запчасти для истребителей F-16. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Продажа американских вооружений китайскому региону Тайвань — серьезное нарушение принципа „одного Китая“, — подчеркнул он на брифинге. — КНР примет все необходимые меры, будет решительно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность».

Как уточнил Линь Цзянь, Вашингтон поставками вооружений Тайбэю «серьезно нарушает международное право и посылает крайне ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня». Он добавил, что Пекин выражает по этому поводу категорическое недовольство, поскольку тайваньский вопрос затрагивает ключевые интересы китайской стороны, в связи с чем его следует считать красной чертой, которую нельзя пересекать в отношениях двух стран.

Официальный представитель также потребовал от США «прекратить потворствовать» силам, пытающимся обособить остров от материкового Китая, «принять реальные меры для защиты китайско-американских отношений, мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для американских истребителей F-16 и тайваньских IDF, а также военно-транспортных самолетов C-130 на общую сумму $330 млн.

