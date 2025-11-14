12:55

Индия является для Сбера стратегически важным и одним из наиболее перспективных зарубежных рынков. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью индийскому изданию CIO Economic Times.

В Индии действуют государственная программа IndiaAI с бюджетом 1,2 млрд долл. по созданию суперкомпьютерных мощностей, а также сеть центров AI-экспертизы, отметил он. По оценкам экспертов, уже 60% индийских компаний используют AI-решения, а вклад искусственного интеллекта в экономику страны к 2030 году может превысить 1 трлн долл.

«Для нас Индия — стратегически важный и один из наиболее перспективных зарубежных рынков. Сбер строит технологические мосты между Россией и Индией в рамках БРИКС+, разрабатывая конкретные решения для упрощения торговли и открывая новые возможности для бизнеса. Мы видим в Индии перспективного партнёра в сфере высоких технологий», – сказал Александр Ведяхин.

Сбер, по его словам, активно формирует новую технологическую реальность в Индии. «Наш опыт и экспертиза в области AI востребованы и выделяют нас на фоне других организаций. В частности, крупнейшие коммерческие банки в Индии проявляют интерес к нашему опыту внедрения продвинутых риск-моделей на основе AI», – отметил Александр Ведяхин.

В IT-хабе Сбера в Бангалоре более 250 инженеров вместе с российскими коллегами создают продукты международного уровня, способствующие развитию бизнеса между нашими странами, рассказал он. «С использованием AI-решений уже более 70% платежей между Россией и Индией проходят менее чем за 10 минут, что недостижимо для других каналов расчётов с Индией. Скоро мы запустим в Индии инновационное AI-решение для валютного контроля, которое сократит оформление документов для индийских экспортёров с нескольких месяцев до одного дня. Аналогов ему в стране нет», – добавил он.