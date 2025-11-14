0
0
105
ХАМАС усиливает контроль над оставленными израильскими войсками районами Газы — Reuters

13:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС и сформированные им административные органы усиливают свой контроль над районами сектора Газа, которые были оставлены израильскими войсками в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом со ссылкой на палестинские источники и аналитиков сообщило агентство Reuters.

По его данным, административные и силовые органы ХАМАС устанавливают на подконтрольных территориях новые пошлины на ввозимые частным образом товары, в том числе на топливо и сигареты, для пополнения собственного бюджета. Параллельно они вводят контроль за ценами на продукты питания и другие товары, реализуемые в магазинах и на рынках, выставляя штрафы торговцам. Также радикалы ХАМАС с момента установления режима прекращения огня казнили несколько десятков палестинцев, которые были обвинены в сотрудничестве с Израилем.

Как отмечают палестинские предприниматели, ХАМАС устанавливает контроль за всем, что въезжает в его районы, оборудует пропускные пункты вдоль дорог и останавливает грузовики для проверки. При этом в целом цены, по словам опрошенных представителей местного бизнеса, остаются высокими. Официальный представитель контролируемой ХАМАС администрации Исмаил аль-Тавабта отрицает введение новых пошлин в Газе.

Аналитики, опрошенные Reuters, опасаются, что промедление с переходом к реализации следующей части мирного плана президента США Дональда Трампа, предполагающей установление переходной администрации, может привести к укреплению ХАМАС и приблизить сценарий с разделом сектора Газа. По мнению старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Гейта аль-Омари, действия радикалов направлены на то, чтобы показать жителям анклава и внешним игрокам, что при реализации мирного плана всем придется считаться с ХАМАС и идти на компромиссы в части сохранения движением политического влияния.

