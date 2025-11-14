0
НОВОСТИ

В РФ предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа

14:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Об этом она сообщила журналистам.

«Установление 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа — подтверждение того, что отзывается в сердце каждого жителя нашей страны — никто не забыт и ничто не забыто, — сказала депутат. — День памяти жертв геноцида в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне нашей позиции навсегда о том, что мы рассматриваем агрессию против СССР как акт геноцида. И законодательно закрепляем то, что является исторической правдой, и то, что мы как граждане России, основываясь на нашей конституции, утверждаем в защиту исторической правды».

