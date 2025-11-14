В Башкирии задержан вооруженный мужчина, убивший двух человек из-за ревности

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участковый полиции задержал вооруженного мужчину в Башкирии, который из-за ревности убил супругу и своего предполагаемого соперника, а потом намеревался покончить с собой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Вооруженный мужчина, подозреваемый в двойном убийстве и угрожавший [покончить с собой], был обезврежен моим коллегой — участковым из Башкортостана», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Волк, мотивом преступления могла стать ревность. «Местный житель заподозрил в измене свою супругу. Когда к его дому подъехал предполагаемый соперник, злоумышленник выстрелил в него из самодельного обреза. Затем затащил тело в гараж и нанес еще несколько ударов по голове. После расправы мужчина дождался с работы жену и застрелил ее у ворот дома», — пояснила представитель ведомства.

Она добавила, что прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию. Подозреваемый, угрожая застрелиться, потребовал подойти старшего участкового уполномоченного полиции Венера Султангулова. При этом он приставил обрез к своему животу. «Полицейский сумел воспользоваться моментом, когда у мужчины зазвонил мобильный телефон, выбил оружие из его рук и провел задержание», — сказала Волк.