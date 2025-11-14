В Башкирии задержан вооруженный мужчина, убивший двух человек из-за ревности
14:12 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участковый полиции задержал вооруженного мужчину в Башкирии, который из-за ревности убил супругу и своего предполагаемого соперника, а потом намеревался покончить с собой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Вооруженный мужчина, подозреваемый в двойном убийстве и угрожавший [покончить с собой], был обезврежен моим коллегой — участковым из Башкортостана», — написала она в своем телеграм-канале.
По словам Волк, мотивом преступления могла стать ревность. «Местный житель заподозрил в измене свою супругу. Когда к его дому подъехал предполагаемый соперник, злоумышленник выстрелил в него из самодельного обреза. Затем затащил тело в гараж и нанес еще несколько ударов по голове. После расправы мужчина дождался с работы жену и застрелил ее у ворот дома», — пояснила представитель ведомства.
Она добавила, что прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию. Подозреваемый, угрожая застрелиться, потребовал подойти старшего участкового уполномоченного полиции Венера Султангулова. При этом он приставил обрез к своему животу. «Полицейский сумел воспользоваться моментом, когда у мужчины зазвонил мобильный телефон, выбил оружие из его рук и провел задержание», — сказала Волк.
НОВОСТИ
- 14:00 14.11.2025
- В РФ предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
- 13:32 14.11.2025
- ХАМАС усиливает контроль над оставленными израильскими войсками районами Газы — Reuters
- 13:20 14.11.2025
- Кремль констатировал «печальное состояние» международного права во многих точках мира
- 13:05 14.11.2025
- РФ надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы — Песков
- 13:02 14.11.2025
- Сбер участвует в создании платформы по обмену кейсами внедрения искусственного интеллекта в БРИКС
- 13:00 14.11.2025
- Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
- 12:55 14.11.2025
- Сбер строит технологические мосты между Россией и Индией
- 12:32 14.11.2025
- Израиль по политическим причинам отказал премьеру Норвегии во въезде — СМИ
- 12:20 14.11.2025
- Китай испытал самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электричества
- 12:05 14.11.2025
- МИД КНР пригрозил США контрмерами за поставку Тайваню запчастей к F-16
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать