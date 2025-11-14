0
НОВОСТИ

Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова — указ

15:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имя оружейного конструктора Михаила Калашникова присвоено аэропорту столицы Удмуртии Ижевска решением президента России Владимира Путина. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов.

«Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М. Т. Калашникова», — предписывается вступающим в силу немедленно указом.

Решение принято в соответствии с другим президентским указом — «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

