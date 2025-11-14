Венгрия за девять месяцев на 18% увеличила закупку российского трубопроводного газа

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия в январе — сентябре на 18% нарастила закупку российского трубопроводного газа в стоимостном выражении, став лидером по этому показателю среди стран Евросоюза, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

ЕС в сентябре импортировал российский трубопроводный газ на 478 млн евро. На сегодня газопровод «Турецкий поток» остается единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.

Лидерами по закупкам стали Венгрия (232 млн евро), Греция (86 млн евро) и Болгария (84 млн евро). Оплата газа Словакией составила 41 млн евро, Италией — 34 млн евро.

Всего за девять месяцев Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ 4,6 млрд евро против 5,4 млрд евро годом ранее. Главными покупателями стали Венгрия (2,14 млрд евро), нарастившая закупки на 18%, Греция (более 1 млрд евро), Болгария (646 млн евро) и Словакия (473 млн евро).

В начале августа ТАСС сообщал, что Россия в январе — сентябре нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13 млрд кубометров.