Председатель Верховного суда России уволил главу Судебного департамента

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов освободил от должности гендиректора Судебного департамента при Верховном суде Владислава Иванова. Об этом ТАСС сообщил источник в Верховном суде РФ.

«Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В. А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», — сообщил источник.