НОВОСТИ

Председатель Верховного суда России уволил главу Судебного департамента

15:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов освободил от должности гендиректора Судебного департамента при Верховном суде Владислава Иванова. Об этом ТАСС сообщил источник в Верховном суде РФ.

«Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В. А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», — сообщил источник.

