Росатом является лидером атомной энергетики не только России, но и всего мира — Гросси

Госкорпорация «Росатом» выступает лидером атомной энергетики всего мира, а не только России, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде.

«Что касается России и Росатома, то, несомненно, он является лидером не только внутри страны, но и на международной сцене, строя атомные объекты во многих частях мира, которых раньше [там] не было», — сказал Гросси.