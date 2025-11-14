Западу будет сложней убеждать себя сотрудничать с коррумпированной Украиной — Туск
16:12 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Появление новых коррупционных скандалов на Украине осложнит продолжение ее партнерства с Западом. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.
«Будет все сложнее склонять партнеров к сотрудничеству с Украиной, если будут появляться такие аферы», — отметил Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.
Премьер подчеркнул, что энтузиазм помогать Киеву ослабевает и в Польше, и в других странах Европы. Он напомнил, что предупреждал Владимира Зеленского о необходимости следить даже за наименьшими проявлениями коррупции.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании «Энергоатом». По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн.
