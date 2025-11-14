Внешний долг РФ вырос на $15,2 млрд и на 1 октября составил $305 млрд — ЦБ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний долг России на 1 октября 2025 года составил $305 млрд, что на 5,3% (или на $15,2 млрд) выше показателя на начало 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2025 года составил 305 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 15,2 млрд долларов США, или на 5,3%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля», — отметили в ЦБ.