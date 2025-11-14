Лукашенко поддержал майнинг криптовалюты в Белоруссии

17:12 Источник: Интерфакс

Криптовалюта может стать альтернативой доллару США, ее майнинг в Белоруссии позволит увеличить электропотребление, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с правительством в пятницу по теме расширения атомной генерации.

"Я тут всякие записки прочитал и мнения. В одной из записок пишут, что майнинг криптовалют может быть нестабильным. Где-то выше, где-то ниже. У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой - уйти от зависимости от одной валюты - доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Так почему ж мы уже так переживаем? Волатильность какая-то... (криптовалют - ИФ). Ну, наверное, будет. Но волков бояться - в лес не ходить", - добавил он.

Лукашенко отметил, что майнинг, наряду с электротранспортом и строительством жилья с электроотоплением, следует рассматривать как перспективное направление загрузки действующих и новых энергомощностей в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания белорусские власти решили строить третий энергоблок на действующей с ноября 2000 года БелАЭС.