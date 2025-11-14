Лукашенко поддержал майнинг криптовалюты в Белоруссии
17:12 14.11.2025 Источник: Интерфакс
Криптовалюта может стать альтернативой доллару США, ее майнинг в Белоруссии позволит увеличить электропотребление, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с правительством в пятницу по теме расширения атомной генерации.
"Я тут всякие записки прочитал и мнения. В одной из записок пишут, что майнинг криптовалют может быть нестабильным. Где-то выше, где-то ниже. У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой - уйти от зависимости от одной валюты - доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Так почему ж мы уже так переживаем? Волатильность какая-то... (криптовалют - ИФ). Ну, наверное, будет. Но волков бояться - в лес не ходить", - добавил он.
Лукашенко отметил, что майнинг, наряду с электротранспортом и строительством жилья с электроотоплением, следует рассматривать как перспективное направление загрузки действующих и новых энергомощностей в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что в ходе совещания белорусские власти решили строить третий энергоблок на действующей с ноября 2000 года БелАЭС.
Новости
- 17:00 14.11.2025
- Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос до $8,1 млрд — ЦБ
- 16:32 14.11.2025
- Внешний долг РФ вырос на $15,2 млрд и на 1 октября составил $305 млрд — ЦБ
- 16:12 14.11.2025
- Западу будет сложней убеждать себя сотрудничать с коррумпированной Украиной — Туск
- 16:00 14.11.2025
- Росатом является лидером атомной энергетики не только России, но и всего мира — Гросси
- 15:32 14.11.2025
- Председатель Верховного суда России уволил главу Судебного департамента
- 15:12 14.11.2025
- Венгрия за девять месяцев на 18% увеличила закупку российского трубопроводного газа
- 15:00 14.11.2025
- Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова — указ
- 14:32 14.11.2025
- Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1,3% — замглавы Минпромторга
- 14:12 14.11.2025
- В Башкирии задержан вооруженный мужчина, убивший двух человек из-за ревности
- 14:00 14.11.2025
- В РФ предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать