В Москве снег в выходные может смениться дождем во вторник - синоптики
09:00 15.11.2025 Источник: Интерфакс
Первая морозная ночь этой осени будет в московском регионе в воскресенье, температура упадет до минус 8, отрицательной она останется и днем, однако с понедельника начнется повышение температуры со сходом во вторник образовавшегося в субботу временного снежного покрова, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Первая морозная ночь будет это осенью в воскресенье - в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 8 градусов. Все-таки минус 8 это уже не легкие морозцы, это уже такой морозец нормальный для Москвы. Дневные температуры в воскресенье тоже совсем не высокие: ноль - минус 2, по области до минус 4", - сообщил Вильфанд. Он уточнил, что такая температура будет около и на 1 градус ниже нормы, "но мы почувствуем, что "ух, какое изменение", потому что впервые ощутим мороз".
В понедельник погода в московском регионе вновь изменится. "В понедельник воздушные массы (поступающие в Москву) будут еще холодные, температура ночью от 0 до минус 5 по области, в Москве минус 2- - минус 4 градус. А вот днем начинается повышение, воздух начнет поступать с юго-запада, дневные температуры в диапазоне плюс 3 - плюс 5 градусов", - уточнил собеседник агентства. Также, по его словам, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
"Наиболее дождливый день - это вторник. Облачная погода и теплый и насыщенный влагой воздух обусловят дождь, поэтому от снега, который выпадет в выходные, и следа не останется", - сказал Вильфанд. Также во вторник днем воздух прогреется до плюс 6 - плюс 7 градусов, что также будет способствовать сходу снежного покрова.
