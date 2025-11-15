Трамп: Мы проведем ядерные испытания, поскольку их проводят другие
09:10 15.11.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил, что США проведут ядерные испытания в ближайшее время. "Мы проведем ядерные испытания, поскольку их проводят другие", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути во Флориду. В ответ на вопрос о времени испытаний президент заявил: "Очень скоро". Он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли осуществлен взрыв непосредственно ядерной боеголовки.
Трамп сказал журналистам, что "считает денуклеаризацию наилучшим вариантом" в области контроля над ядерными вооружениями. "Я бы хотел осуществить денуклеаризацию, встретиться с тремя главными (странами - ИФ) и обсудить с ними вопрос о сокращении ядерных вооружений", - сказал американский президент, добавив, что "номер первый - это мы, второй - Россия, третий - Китай".
По словам Трампа, ядерный арсенал США превосходит российский и китайский, но Россия и Китай догонят Америку "за четыре-пять лет".
