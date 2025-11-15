0
0
94
НОВОСТИ

Трамп: Мы проведем ядерные испытания, поскольку их проводят другие

09:10 15.11.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проведут ядерные испытания в ближайшее время. "Мы проведем ядерные испытания, поскольку их проводят другие", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути во Флориду. В ответ на вопрос о времени испытаний президент заявил: "Очень скоро". Он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли осуществлен взрыв непосредственно ядерной боеголовки.

Трамп сказал журналистам, что "считает денуклеаризацию наилучшим вариантом" в области контроля над ядерными вооружениями. "Я бы хотел осуществить денуклеаризацию, встретиться с тремя главными (странами - ИФ) и обсудить с ними вопрос о сокращении ядерных вооружений", - сказал американский президент, добавив, что "номер первый - это мы, второй - Россия, третий - Китай".

По словам Трампа, ядерный арсенал США превосходит российский и китайский, но Россия и Китай догонят Америку "за четыре-пять лет".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 15.11.2025
В Японии может начаться обсуждение по пересмотру трех неядерных принципов - СМИ
0
70
09:30 15.11.2025
Налог на имущество, земельный и транспортный налог в РФ нужно оплатить до 1 декабря
0
92
09:20 15.11.2025
По американскому плану Газу могут разделить на зону «руин» и зону «восстановления» - The Guardian
0
118
09:00 15.11.2025
В Москве снег в выходные может смениться дождем во вторник - синоптики
0
144
22:40 14.11.2025
Годовая инфляция в РФ в октябре составила 7,71% — Росстат
0
656
22:00 14.11.2025
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Пермью, 6 человек погибли, 15 пострадали
0
796
21:20 14.11.2025
Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot
0
945
20:40 14.11.2025
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
0
788
20:00 14.11.2025
Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
0
804
19:20 14.11.2025
Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
0
756

Возврат к списку