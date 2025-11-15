0
Налог на имущество, земельный и транспортный налог в РФ нужно оплатить до 1 декабря

09:30 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Земельный, транспортный и имущественный налоги в России надо оплатить до 1 декабря независимо от наличия уведомления от ФНС, иначе уже на следующий день начнут начисляться пени. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

«Налог на имущество, земельный и транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря. Важно не копить долги перед налоговой, потому что уже со 2 декабря будут начисляться пени», — сказал депутат.

По его словам, если налогоплательщик не получил уведомление от Федеральной налоговой службы, «это не освобождает его от уплаты налогов».

