Налог на имущество, земельный и транспортный налог в РФ нужно оплатить до 1 декабря
09:30 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Земельный, транспортный и имущественный налоги в России надо оплатить до 1 декабря независимо от наличия уведомления от ФНС, иначе уже на следующий день начнут начисляться пени. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).
«Налог на имущество, земельный и транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря. Важно не копить долги перед налоговой, потому что уже со 2 декабря будут начисляться пени», — сказал депутат.
По его словам, если налогоплательщик не получил уведомление от Федеральной налоговой службы, «это не освобождает его от уплаты налогов».
