В Японии может начаться обсуждение по пересмотру трех неядерных принципов - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует начать дискуссию в рамках правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны, председателем которой она является, о возможности пересмотра действующих трех неядерных принципов — не обладать, не производить и не размещать ядерное оружие на территории Японии. Об этом сообщила газета «Майнити».

По данным издания, Такаити выступает за пересмотр этих трех принципов, поскольку, по ее мнению, запрет на размещение в стране ядерного оружия негативно сказывается на сдерживающем и оборонном потенциале США, которые де-факто обеспечивают и безопасность Японии. Отмечается, что к дискуссии присоединится и новый партнер ЛДП по правящей коалиции — партия «Общество обновления Японии».