0
0
0
НОВОСТИ

В Японии может начаться обсуждение по пересмотру трех неядерных принципов - СМИ

09:40 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует начать дискуссию в рамках правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны, председателем которой она является, о возможности пересмотра действующих трех неядерных принципов — не обладать, не производить и не размещать ядерное оружие на территории Японии. Об этом сообщила газета «Майнити».

По данным издания, Такаити выступает за пересмотр этих трех принципов, поскольку, по ее мнению, запрет на размещение в стране ядерного оружия негативно сказывается на сдерживающем и оборонном потенциале США, которые де-факто обеспечивают и безопасность Японии. Отмечается, что к дискуссии присоединится и новый партнер ЛДП по правящей коалиции — партия «Общество обновления Японии».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 15.11.2025
Налог на имущество, земельный и транспортный налог в РФ нужно оплатить до 1 декабря
0
106
09:20 15.11.2025
По американскому плану Газу могут разделить на зону «руин» и зону «восстановления» - The Guardian
0
128
09:10 15.11.2025
Трамп: Мы проведем ядерные испытания, поскольку их проводят другие
0
139
09:00 15.11.2025
В Москве снег в выходные может смениться дождем во вторник - синоптики
0
149
22:40 14.11.2025
Годовая инфляция в РФ в октябре составила 7,71% — Росстат
0
659
22:00 14.11.2025
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Пермью, 6 человек погибли, 15 пострадали
0
799
21:20 14.11.2025
Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot
0
947
20:40 14.11.2025
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
0
789
20:00 14.11.2025
Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
0
806
19:20 14.11.2025
Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
0
758

Возврат к списку