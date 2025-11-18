В Херсонской области задержаны две женщины за шпионаж в пользу разведки Украины — ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, имеющих гражданство России и Украины, 1978 и 1981 годов рождения, подозреваемых в шпионаже в интересах украинских спецслужб», — отметили в ЦОС.

Установлено, что женщины инициативно собирали и передавали посредством мессенджера Telegram сотрудникам ГУР МО Украины сведения о местах дислокации военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники Вооруженных сил РФ с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения, а также срыва выполнения боевых задач.